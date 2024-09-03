После завершения купального сезона люди продолжают лезть в воду. Виной всему жара.

После завершения купального сезона люди продолжают лезть в воду. Виной всему жара.38 погибшихВ последний день лета завершился купальный сезон на территории Владимирской области. Судя по официальным цифрам ГМ МЧС региона, погибших этим летом оказалось гораздо больше, чем год назад. К 31 августа известно о 40 инцидентах на воде, в которых утонуло 38 человек, двое из них – дети.Дети в водеПервая трагедия произошла 3 июля в Кольчугине. Местная жительница с сыном и дочерью отдыхала на городском пляже на берегу Пекши. В какой-то момент 12-летняя девочка скрылась под водой. К этому времени смена дежуривших на пляже муниципальных спасателей подошла к концу и на посту никого не оказалось. Тело несовершеннолетней заметили очевидцы, они же вытащили ребёнка на берег, но было уже поздно.К слову, погибшая страдала эпилепсией, не исключается, что во время купания у девочки мог случиться приступ. По факту гибели ребёнка Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Второй жертвой воды из числа несовершеннолетних стал юный житель Гороховца.Днём 13 августа парень вместе с друзьями пришёл на центральный пляж: ребята решили поплавать в Клязьме. В какой-то момент их стало уносить сильным течением. На берег выбрались все, кроме одного. Тело 17-летнего молодого человека нашли спустя два дня.Едва не закончилось трагедией желание 17-летнего владимирца искупаться в Семязине. К счастью, тонущего подростка заметили отдыхающие и смогли вовремя вытащить его из воды и вызвать скорую. Как пояснили в Минздраве области, медики примчались уже через три минуты. Мальчик находился на грани гибели. Он был без сознания. А к моменту приезда врачей у юноши начались судороги. Фельдшерам удалось стабилизировать состояние пациента и оставить его в ОДКБ, откуда мальчика вскоре выписали домой.Жара продолжитсяСиноптики обещают, что первая половина сентября в нашем регионе будет жаркой. Так что, несмотря на завершение купального сезона, найдётся немало желающих окунуться в речку, уверены сотрудники МЧС. Поэтому сейчас, когда убраны спаспосты, крайне важно соблюдать правила поведения на воде.В первую очередь, не стоит плавать там, где стоят запрещающие знаки. Также нельзя лезть в воду после употребления алкоголя. Если вы пришли на отдых с детьми, не сводите с них глаз ни на минуту и запретите игры, связанные с утоплением. Запрещается близко подплывать к катерам и лодкам и использовать сапборды и подобные плавсредства без спасательного жилета.Мнение экспертаНачальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Андрей Захваткин:– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на воде увеличилось на 48%. Чаще стали гибнуть люди (25 случаев зарегистрировано в 2023 г., 38 – в 2024 г.).Однако дети стали тонуть реже (4 случая в 2023 г. и 2 – в 2024 г.).Основными причинами гибели на воде по-прежнему являются несоблюдение установленных мер безопасности и обострение или приступы хронических заболеваний, а также отсутствие контроля за несовершеннолетними со стороны родителей.В темуВ этом сезоне последней жертвой воды стал 68-летний мужчина. 24 августа его тело нашли на реке Серой в Александрове, в месте, не предназначенном для купания.Ещё 37 трагических случаев, уточнили в ГУ МЧС России по Владимирской области, произошло во Владимире (р. Клязьма – 2 случая, Семязинский пруд – 2 случая), в Петушинском (р. Киржач, карьер в г. Лакинске, р. Клязьма, карьер в п. Вольгинский), в Киржачском (озеро Крутое), Гусь-Хрустальном (пруд п. Гусевский, пруд п. Махинский, карьер у н. п. Великодворский, водохранилище г. Гусь-Хрустальный), Вязниковском (река Клязьма – 2 случая), Александровском (р. Сорочка и пруд у н. п. Бухары, озеро Дичковское), Муромском (2 случая на р. Оке), Судогодском (озеро в деревне Кондряево, карьер у дер. Жуковка, карьер у н. п. Улыбышево), Суздальском районе (р. Каменка – 2 случая и р. Коневка), Меленковском (р. Унжа), Собинском (в карьере г. Собинки, в пруду у н. п. Бабаево), в Кольчугинском (река Пекша, река Беленькая – 2 случая), Ковровском (р. Луйка, карьер у н. п. Малыгино, озеро Старка), Гороховецком (р. Клязьма) и Камешковском районах (р. Тальша).