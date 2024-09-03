Правоохранители проверили автомобильную дорогу на улице Октябрьской посёлка Бавлены Кольчугинского района и выявили нарушения.

Правоохранители проверили автомобильную дорогу на улице Октябрьской посёлка Бавлены Кольчугинского района и выявили нарушения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Было установлено, что качество покрытия не отвечает существующим требованиям. Данное обстоятельство затрудняет безопасное передвижение транспорта и повышает риск ДТП.«Администрация района, располагавшая сведениями об указанной ситуации, мер, направленных на устранение нарушений, не принимала», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.В адрес главы органа местного самоуправление было внесено прокурорское представление.