Только то, кто жил в СССР сможет ответить на все вопросы этого теста.

Только то, кто жил в СССР сможет ответить на все вопросы этого теста.Вокруг СССР ходит много мифов и легенд. Лишь, тот, кто жил в эти времена сможет вспомнить, так ли это было на самом деле или современники уже напридумывали лишнего. Попробуйте и вы ответить на все вопросы нашего теста. Просто укажи, правда или миф названное утверждение.ВОПРОСЫ1. Правда ли то, что хранение валюты наказывалось уголовной ответственностью?А. ПравдаБ. Миф2. Правда ли то, что в СССР нельзя было демонстрировать откровенные сцены в фильмах?А. ПравдаБ. Миф3. Правда ли, что влюбленным запрещалось демонстрировать чувства на людях и за это полагался крупный штраф?А. ПравдаБ. Миф4. Правда ли то, что советские граждане не могли уехать из страны, не получив разрешение властей?А. ПравдаБ. Миф5. Правда ли, что окончив вуз советские выпускники не могли сами решать, где работать, а отправлялись по распределению?А. ПравдаБ. Миф6. Правда ли то, что для расторжения брака требовалось разрешение партии?А. ПравдаБ. Миф7. Правда ли, что безработных граждан в СССР могли наказать по закону?А. ПравдаБ. МифОТВЕТЫ1. А. Правда2. А. Правда3. Б. Миф4. А. Правда5. А. Правда6. Б. Миф7. А. Правда