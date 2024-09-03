Проверь, что осталось в памяти от просмотра советской картины Будьте моим мужем.

Проверь, что осталось в памяти от просмотра советской картины "Будьте моим мужем".Советская лирическая комедия, которая повествует нам о знакомстве молодого застенчивого педиатра с напористой матерью-одиночкой, снималась в Краснодарском крае, в поселке Лоо, что недалеко от Сочи.Даже самый разгар курортного сезона не помешал актерам и режиссеру воплотить все задуманные задачи. А что может помешать вам пройти этот занимательный тест и вспомнить подробности очередного шедевра советского кино?ВОПРОСЫ1. Какой номер был в очереди на место в гостинице у Виктора?А. 56Б. 106В. 162. Виктор был врачом-педиатром. А кем была Наташа?А. УчителемБ. ПродавцомВ. Инженером3. Наташа учила иностранный язык. Какой именно?А. ИтальянскийБ. АнглийскийВ. Французский4. Какую машину хотела купить Альбина?А. ЗапорожецБ. МосквичВ. Волга5. Как заканчивалась фраза Альбины: "Милочка, милочка, ну кто же в наше время …"А. отказывается от живого мужа!Б. не хочет выйти замуж!В. не хочет заработать денег!6. Что Виктор посоветовал купить Альбине вместо машины?А. Водный мотоциклБ. ЛодкуВ. Яхту7. Какое животное прятал один из жильцов от хозяйки жилья?А. КошкуБ. СобакуВ. ХомякаОТВЕТЫ1. А. 562. В. Инженером3. В. Французский4. А. Запорожец5. А. отказывается от живого мужа!6. В. Яхту7. Б. Собаку