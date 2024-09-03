Вирусом заразились 93 человека.

На прошлой неделе в Владимирской области были зарегистрированы 93 новых случая COVID-19. Уровень заболеваемости увеличился в три раза, об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора во вторник, 3 сентября.Наиболее значительное увеличение зафиксировано в городе Владимир, где заболели 33 человека. В районе Коврова заболевших оказалось 14, в Муроме – 10, в Гусь-Хрустальном – 9 и в Камешковском районе – 7.Четыре случая зарегистрированы в Юрьев-Польском, Собинском и Суздальском районах. Два человека заболели в Александровском и Гороховецком районах. По одному случаю заражения было зафиксировано в Вязниковском, Меленковском, Селивановском районах и в Радужном. Вирус пока не распространился на территории Петушинского, Киржачского, Кольчугинского и Судогодского районов.