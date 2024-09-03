В День знаний в Доброграде открылась первая городская школа.

В День знаний в Доброграде открылась первая городская школа. Об этом 2 сентября рассказала правительства Владимирской области.В новом образовательном учреждении будут учиться 480 детей. Вести уроки станут 37 преподавателей из 20 регионов Российской Федерации, а также воспитатели групп продлённого дня.В школе есть зоны для отдыха и воркаута, стадион и различные площадки для упражнений. Примечательно, что ученики смогут изучать английский, немецкий и французский языки, а в ближайшем будущем здесь будут проводиться уроки китайского.«Необычный факт: у классов одной параллели вместо привычных нам букв «А», «Б», «В», «Г», классы будут маркироваться как «Д», «О», «Б», «Р», чтобы получалось слово «добро», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.