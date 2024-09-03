Сегодня исполняется 20 лет с момента захвата заложников в школе №1 в Беслане. В День солидарности в борьбе с терроризмом на мемориале Князь-Владимирского кладбища почтили памяти жертв,

Сегодня исполняется 20 лет с момента захвата заложников в школе №1 в Беслане. В День солидарности в борьбе с терроризмом на мемориале Князь-Владимирского кладбища почтили памяти жертв, погибших и пострадавших в те роковые дни. В церемонии приняли участие сотрудники мэрии и члены Совета народных депутатов, а также представители Заксобрания области, Владимирской епархии, ученики и педагоги,