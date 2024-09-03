По инициативе губернатора Александра Авдеева Владимирская область отправила пиломатериалы российским бойцам, несущим службу в Белгородской области.

По инициативе губернатора Александра Авдеева Владимирская область отправила пиломатериалы российским бойцам в Белгородской области. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что древесина необходима военным для возведения укреплений.«Спасибо всем за помощь. Вместе — мы сила! И только объединившись, мы сможем победить!» - говорится в сообщении пресс-службы.