Во Владимире правоохранители возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего присмотра за детьми в бассейне.

Во Владимире правоохранители возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего присмотра за детьми в бассейне. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Предварительно установлено, что в июне текущего года дети во время пребывания в детском пришкольном лагере посетили водный комплекс на территории одной из владимирских гостиниц. Девочка 2014 года рождения стала тонуть в бассейне, глубина которого составляла свыше 1,5 м. К счастью, пострадавшую вытащили из воды и успели оказать первую помощь. Ребёнка доставили в медучреждение.«Следователем СК проведена судебно-медицинская экспертиза, продолжаются допросы сотрудников учебного заведения, учащихся и гостиничного комплекса, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.