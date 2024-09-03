Защитить себя от инфекций владимирцы могут без похода в поликлинику. Три пункта вакцинации появились в больших торговых центрах Владимира: в «Ленте», ТЦ «Восток-1» и возле «Глобуса»,

Защитить себя от инфекций владимирцы могут без похода в поликлинику. Три пункта вакцинации появились в больших торговых центрах Владимира: в «Ленте», ТЦ «Восток-1» и возле «Глобуса», сообщили в пресс-службе правительства. Расписание выглядит следующим образом:–пункт в «Ленте» начнёт работать с 7 сентября по субботам с 10:00 до 13:00;– пункт в ТЦ «Восток-1» также откроется с 7