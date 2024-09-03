9-летняя девочка чуть не утонула в бассейне в СПА-комплексе «Князь Владимир». Жизнь ребенка была спасена, но причинен вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в июне этого

9-летняя девочка чуть не утонула в бассейне в СПА-комплексе «Князь Владимир». Жизнь ребенка была спасена, но причинен вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в июне этого года. Девочка посещала детский школьный лагерь. В тот день отдыхающих повели купаться в СПА-комплекс. В Следкоме его название не раскрывают, но уточняют, что он располагается на территории гостиницы.