В этом году в ходе традиционной благотворительной акции «Помоги собраться в школу» было собрано 2 миллиона 400 тысяч рублей. Кроме этого для детей также подготовили 700 ранцев, заполненных

В этом году в ходе традиционной благотворительной акции «Помоги собраться в школу» было собрано 2 миллиона 400 тысяч рублей. Кроме этого для детей также подготовили 700 ранцев, заполненных канцтоварами, сообщили в правительстве области. Также было собрано около 4 тысяч отдельных наборов школьных принадлежностей. Эти нужные вещи получили 6,8 тысяч учеников, среди которых больше двух тысяч детей