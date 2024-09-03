Он совершил два преступления в течение месяца.

Во Владимирской области 37-летний житель Коврова решил отомстить бывшей любовнице после расставания. На парковке у супермаркета он поджег машину экс-пассии. Буквально через месяц мужчина до смерти избил друга из-за музыкальной колонки. Подробности преступлений — в материале .Сам позвонил в 112В Коврове городской суд признал Романа Романова виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Его приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Все началось в июле прошлого года. Роман женат, у него двое детей. Однако это не помешало мужчине познакомиться и завязать отношения с другой. Через полгода он переехал к любовнице. Совместная жизнь у пары не задалась, поэтому Роман решил вернуться к семье. Он продолжал общаться с бывшей. Как утверждает мужчина, любовница не давала ему забрать личные вещи. Местная жительница, напротив, говорит о том, что Роман не реагировал на ее просьбы забрать свою одежду.«Без того напряженные отношения бывших сожителей накалялись еще больше», — констатируют в прокуратуре.После очередного конфликта Роман решил отомстить любовнице и поджечь ее автомобиль Kia Sportage. Он знал, что девушка обычно оставляет машину возле сетевого магазина на Еловой улице.Рано утром 15 апреля мужчина пришел на парковку и сам позвонил по номеру «112», чтобы предупредить экстренные службы о возгорании.«Подойдя к машине, он камнем разбил окно задней левой двери, вылил в салон 1 литр бензина, бутылку с которым приобрел на заправке незадолго до этого, и с помощью зажигалки поджег машину, которая, в свою очередь, моментально вспыхнула», — добавили в ведомстве.Автомобиль принадлежал отцу бывшей девушки. Кроме того, во время пожара огонь перекинулся на рядом стоящую машину той же марки. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. В ходе расследования Роман признал вину и принес извинения, но не возместил ущерб. В отношении него подали гражданский иск. Суд его удовлетворил.Разборки со старым другомПосле вынесения приговора мужчина не отправится в колонию. Сейчас Роман находится в СИЗО, так как Ковровский городской суд рассматривает против него второе уголовное дело — по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.Буквально через месяц после поджога машины бывшей любовницы Роман отправился к дому приятеля, с которым они общались больше 10 лет. Друг на день одолжил у него музыкальную колонку, гаджет стал причиной конфликта.Дома никого не оказалось, и мужчина решил подождать знакомого на улице. Роман находился в состоянии алкогольного опьянения. Приятель заметил его и попытался пройти мимо.«Рассердившись, обвиняемый догнал должника, схватил рукой за плечо и дважды ударил в нос и живот, отчего тот упал на землю, а злоумышленник ударил его ногой в височную часть головы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.Мужчина скончался на месте от полученных травм. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.Напомним, что во Владимирской области 16-летний подросток . Он приревновал взрослого к своей девушке, которая недавно родила ребенка. Потерпевший умер в больнице.