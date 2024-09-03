По обвинению в приобретении, хранении и продаже немаркированных табачных изделий перед судом предстанет индивидуальная предпринимательница из Вязников.

По обвинению в приобретении, хранении и продаже немаркированных табачных изделий перед судом предстанет индивидуальная предпринимательница из Вязников. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что гражданка нелегально купила 3,4 тыс. пачек контрафактных табачных изделий, а затем хранила их и сбывала в своей торговой точке. Незаконную деятельность пресекли 15 июня и изъяли контрафактную продукцию более чем на 440 тыс. рублей.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигурантки направлено в суд.