Как усладить свои вкусовые рецепторы, не посещая дорогие рестораны? В путешествие по гастрономическим волнам отправляемся с блогерами социальной сети ЯRUS, которые готовят изысканные блюда на домашней кухне.

Как усладить свои вкусовые рецепторы, не посещая дорогие рестораны? В путешествие по гастрономическим волнам отправляемся с блогерами социальной сети ЯRUS, которые готовят изысканные блюда на домашней кухне.Начнем с необычной закуски – мороженого из огурцов от паблика "Вкусно и с любовью, а также полезные советы".Ингредиенты:600 г молодых крепких огурцов250 г мягкого сливочного сырасок 1 маленького лимона2–3 веточки тимьянасоль, свежемолотый черный перецПриготовление:1. Очистите огурцы от кожуры, порежьте их на небольшие кусочки и уберите в морозильник на 1,5–2 ч. Положите замороженные огурцы в блендер, добавьте холодный сливочный сыр, сок лимона, соль и перец.2. Взбейте в однородное пюре. Выложите полученную массу в кондитерский мешок с фигурной насадкой и наполните небольшие стаканчики. Поперчите и украсьте листиками тимьяна. Подавайте мороженое с тонко нарезанной редиской и огурцами.Совет гастронома:Сливочный сыр можно заменить рикоттой, маскарпоне или даже свежим козьим сыром. Мороженое приобретет более гладкую текстуру, если полностью удалить острой чайной ложкой семена у огурцов.Французский салат "Нисуаз" в 50-е годы прошлого столетия считался незамысловатой едой портовых моряков Ниццы. Знаменитым на весь мир его сделал мэр города Жан Медсен. Ему понравился салат, он записал рецепт в свою кулинарную книгу и вскоре "Нисуаз" вошел в меню элитных ресторанов Франции.Вокруг оригинального рецепта продолжаются споры. Точно известно, что анчоусы в салате часто заменяют консервированным тунцом и добавляют стручковую фасоль, которой не было в оригинале.Первое блюдо не должно отставать от закусок и салатов. Блогеры группы "Готовим дома" предлагают крем-суп из запеченной тыквы со сливками. При подаче посыпается тыквенными семечками и сыром сулугуни.Любую рыбу лучше готовить с молоком, убеждены авторы паблика "Рыбные блюда", и предлагают рецепт трески с овощами или запеченным картофелем. Молоко наилучшим образом раскроет вкус рыбного блюда, подчеркнет аромат трав, чеснока и других ароматических веществ.Совет от блогеров социальной сети: готовьте с душой и удовольствием! Ищите эксклюзивные рецепты в приложении ЯRUS!