Власти Владимира 4 октября начнутся проверки графиков движения и чистоты в салонах общественного транспорта, на который регулярно жалуются жители города. Об этом сообщили в пресс-службе

Власти Владимира 4 октября начнутся проверки графиков движения и чистоты в салонах общественного транспорта, на который регулярно жалуются жители города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «На утренней планерке в мэрии врио главы города Александр Максимов напомнил, что качество транспортного обслуживания жителей оставляет желать лучшего – это касается и соблюдения графиков движения, и состояния подвижного