Подать заявление в отдел ЗАГС и зарегистрировать брак можно в один день. Это касается тех пар, в...

Подать заявление в отдел ЗАГС и зарегистрировать брак можно в один день. Это касается тех пар, в которых кому-то из молодоженов вручили повестку по частичной мобилизации.Согласно Семейному кодексу призыв на службу может рассматриваться как особое обстоятельство, при котором для заключения брака не нужно ждать месяц с момента подачи заявления.Этим правом уже воспользовались более 130 пар из Владимирской области. По упрощенной схеме можно провести и процедуру установления отцовства. Всего за сентябрь было подано 1200 заявлений о заключении брака и 213 обращений по установлению отцовства.Те, кто не успел расписаться до отправки в учебные центры, могут обратиться за помощью к командованию воинских частей. В Ковровском учебном центре обещают оказать всевозможное содействие. Свою историю "Вестям" рассказала жительница Владимира Екатерина Генералюк. Супруга мобилизованного.Екатерина Генералюк, супруга мобилизованного:– Он позвонил мне в 9 утра и спросил, смогу ли я приехать к часу в Ковров, что нас распишут. Я, конечно же, немножко опешила. И бегом, быстрее собираться. Это было мини торжество все-равно. Это было торжественно. Не просто мы расписались - была музыка, мы зашли, нас поздравили, прочитали торжественную речь. Я расплакалась, понятное дело. Но это было очень по-душевному. И, наверное, я рада, что так получилось. Потому что, как говорится, когда обычная свадьба - это не всегда запоминается. А в такой ситуации это запомнится на всю жизнь.