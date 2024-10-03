В состав экспозиции вошли произведения Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова и Марка Шагала

"Русский музей открыл выставочный проект "Из истории русского авангарда" в Музее Линьпин в Китае. Ханчжоу - уже второй город, где проходит выставка в рамках масштабной программы музея, охватывающей крупнейшие культурные институции КНР. В экспозиции представлено свыше 50 шедевров отечественного авангарда. Выставка приурочена к перекрестным Годам культуры России и Китая", - рассказали в министерстве.В состав экспозиции вошли произведения четырех русских авангардистов - Василия Кандинского, Казимира Малевича, Павла Филонова и Марка Шагала. Картины каждого художника сопровождаются фильмами о них. Зрители также познакомятся с поэзией Василия Кандинского и иллюстрациями Павла Филонова к стихам Велимира Хлебникова.Масштабный проект Русского музея знакомит китайскую аудиторию с главными произведениями авангардизма. Это первый в КНР показ уникального художественного явления, сформировавшегося в России в начале ХХ века.Проект проходит в крупнейших городах Китая. Ранее выставка была представлена в Музее Великого канала в городе Янчжоу. После показа в Ханчжоу выставка продолжит свое путешествие. В конце 2024 года экспозицию привезут в Художественный музей Тяньфу в городе Чэнду.