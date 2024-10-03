Ксения Бородина в очередной раз не смогла промолчать.

Ксения Бородина в очередной раз не смогла промолчать.Ксения Бородина счастлива в новых отношениях с Николаем Сердюковым и отлично проводит время в Турции. Ведущая публиковала романтические сторис, но решила не отрываться от народа и пообщаться с подписчиками через рубрику "Вопрос-ответ".Поклонники тут же забросали теледиву вопросами, один из которых затронул их взаимоотношения с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Поклонница написала, что хотела бы, чтобы Ксения и ее экс-супруг снова были вместе, поскольку считает их красивой парой. В ответ Бородина написала, что это глупое желание, ведь последние годы в браке она была очень несчастна.На фоне этих разговоров о воссоединении, которое в принципе невозможно, ведущая пнула бывшего мужа из-за того, что он не жаждет встречаться с их общим ребенком Теоной Омаровой. Это очень огорчает Бородину."Есть прекрасный ребенок, который нуждается в обоих родителях. Но, к сожалению, не всем это понятно. За год ребенка забрали максимум 5 раз", – написала телезвезда.Напомним, Бородина и Омаров развелись в 2021 году. В мае этого года бизнесмен женился на возлюбленной Валерии. Кроме того, он не стал отрицать, что, находясь в браке, уже встречался с девушкой. Теперь они счастливы и ждут ребенка.