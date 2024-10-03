Новое оборудование в «Клинике Медицинских экспертиз» во Владимире позволяет обнаруживать...

Новое оборудование в «Клинике Медицинских экспертиз» во Владимире позволяет обнаруживать заболевания на ранней стадииКлиника Медицинских экспертиз - первый частный стационар в нашей области, оснащенный собственной клинико-диагностической лабораторией. Недавно она пополнилась современным оборудованием для выполнения анализов новым методом. В чем его преимущество? Расскажет Вера Куликова.Неизменное преимущество собственной лаборатории в "Клинике Медицинских экспертиз" - ежедневное выполнение множества видов анализов в режиме "cito"(срочно).Татьяна Шаптала, руководитель клинико-диагностической лаборатории Клиники Медицинских экспертиз:- Средне-временная концентрация наших анализов от 30 минут до полутора-часа, то есть все зависит от видов исследования и, естественно, включая для того, чтобы нашим врачам специалистам, неважно - из нашей клиники или какой-либо, - мы помогли установить диагноз и вовремя назначить лечение.Лаборатория "Клиники Медицинских экспертиз" пополнилась новым современным оборудованием.Татьяна Шаптала, руководитель клинико-диагностической лаборатории Клиники Медицинских экспертиз:- Новинка - гибрид XL фирмы DRG. Здесь мы выполняем исследования-свободный тестерон и 17 OH прогестерон, и наша основная новинка - наш любимчик серии CL 1200 I фирмы MINDRY. Здесь мы выполняем гормоны репродуктивной функции, гормоны щитовидной панели, онкомаркеры, витамины и диагностику сахарного диабета.С приобретением иммунохемилюмисцентного анализатора у "Клиники Медицинских экспертиз" появилось огромное преимущество. Использование иммунохемилюмисцентного метода анализа расширяет терапевтическое окно и диагностические возможности: позволяет обнаруживать заболевание на ранней стадии. Высокая чувствительность метода дает возможность делать более качественно исследования.Татьяна Шаптала, руководитель клинико-диагностической лаборатории Клиники Медицинских экспертиз:- Что такое иммунохемилюмисцентный метод анализа?- Это лабораторный метод, связанный с хемилюминемисценцией, то есть электромагнитное излучение, вызванное химической реакцией, с образованием света. А именно - с реакцией образования иммунного ответа "антиген-антитело". Это нам позволяет с высокой точностью и специфичностью обнаружить малые концентрации патологических биомаркёров в биологических жидкостях.Благодаря иммунохемилюмисцентному методу, Клиника Медицинских экспертиз имеет возможность выдавать различные виды анализов ежедневно. Пациент может получить результаты анализов «здесь и сегодня» Без задержек и транспортировки. А если срочно, то в течение 30-60 минут.Клиника Медицинских экспертиз: г. Владимир, ул. Большая Московская, 79тел: (4922)-77-99-77