Водитель и его пассажир разбились на первом километре дороги «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево», неподалеку от железнодорожного вокзала.

Обгон через сплошную, столкновение с опорой эстакады и смерть. В жутком ДТП два сотрудника администрации Киржачского района Владимирской области. Это 29-летний Андрей Грибков и 41-летний Эдуард Мурадов. Подробности — в материале .Как сообщает Госавтоинспекция по Владимирской области, авария произошла около 12:40 2 октября. Водитель и его пассажир разбились на первом километре дороги «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево», неподалеку от железнодорожного вокзала.О последних минутах жизни мужчин известно не так много. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину аварии. По предварительной информации, за рулем красной Kaiyi был Андрей Грибков.«При выполнении маневра обгона в нарушение требований сплошной линии дорожной разметки, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие», — рассказали в пресс-службе областного ГАИ.Из-за того, что авария произошла вблизи населенного пункта, у нее было много свидетелей. Местные жители в телеграм-канале «PRO Град КИРЖАЧ» делятся, что один из мужчин погиб от полученных травм на месте, второй — дождался приезда скорой помощи.«Возле одного женщина очень плакала», — пишет пользователь Анастасия в комментариях.Вскоре после случившегося о трагедии рассказала в своем телеграм-канале глава администрации Киржачского района Елена Карпова. Произошедшее она назвала «непоправимым» событием и выразила соболезнования близким своих коллег.«Жизни двух полных сил парней оборвались в одно мгновение.Каждый из них не один год проработал на своем рабочем месте и снискал уважение коллег. Они были профессионалами своего дела. Были отзывчивы, коммуникабельны, доброжелательны, строили планы, думали о будущем. Сердце щемит от боли», — поделилась Елена Карпова.Известно, что 41-летний Эдуард Мурадов работал в комитете соцполитики и спорта, а 29-летний Андрей Грибков — главным специалистом в отделе ЖКХ. Редакция приносит соболезнования близким и родным. Дата похорон пока неизвестна.Ранее мы писали, что