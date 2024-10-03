Водитель и его пассажир разбились на первом километре дороги «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево», неподалеку от железнодорожного вокзала.
Обгон через сплошную, столкновение с опорой эстакады и смерть. В жутком ДТП два сотрудника администрации Киржачского района Владимирской области. Это 29-летний Андрей Грибков и 41-летний Эдуард Мурадов. Подробности — в материале .
Как сообщает Госавтоинспекция по Владимирской области, авария произошла около 12:40 2 октября. Водитель и его пассажир разбились на первом километре дороги «Киржач — Красный Октябрь — Бехтерево», неподалеку от железнодорожного вокзала.
О последних минутах жизни мужчин известно не так много. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причину аварии. По предварительной информации, за рулем красной Kaiyi был Андрей Грибков.
«При выполнении маневра обгона в нарушение требований сплошной линии дорожной разметки, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие», — рассказали в пресс-службе областного ГАИ.
Из-за того, что авария произошла вблизи населенного пункта, у нее было много свидетелей. Местные жители в телеграм-канале «PRO Град КИРЖАЧ» делятся, что один из мужчин погиб от полученных травм на месте, второй — дождался приезда скорой помощи.
«Возле одного женщина очень плакала», — пишет пользователь Анастасия в комментариях.
Вскоре после случившегося о трагедии рассказала в своем телеграм-канале глава администрации Киржачского района Елена Карпова. Произошедшее она назвала «непоправимым» событием и выразила соболезнования близким своих коллег.
«Жизни двух полных сил парней оборвались в одно мгновение.Каждый из них не один год проработал на своем рабочем месте и снискал уважение коллег. Они были профессионалами своего дела. Были отзывчивы, коммуникабельны, доброжелательны, строили планы, думали о будущем. Сердце щемит от боли», — поделилась Елена Карпова.
Известно, что 41-летний Эдуард Мурадов работал в комитете соцполитики и спорта, а 29-летний Андрей Грибков — главным специалистом в отделе ЖКХ. Редакция приносит соболезнования близким и родным. Дата похорон пока неизвестна.
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