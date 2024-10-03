Этот рецепт пирога очень просто, поэтому даже если вы не сильны в выпечке, стоит попробовать приготовить такое блюдо.

Этот рецепт пирога очень просто, поэтому даже если вы не сильны в выпечке, стоит попробовать приготовить такое блюдо.Рецептов яблочных пирогов уйма на просторах интернета. Однако не всегда из них получается вкусное блюдо. Мы предлагаем свой рецепт вкусного яблочного пирога, который получится у любой хозяйки и не займет много времени.Ингредиенты4 крупных яблока1 стакан муки1/2 стакана сахара1 чайная ложка разрыхлителя1 яйцо60 мл молока60 мл растительного маслащепотка соликорица по вкусуПриготовлениеПодготовка яблок:Вымойте яблоки и очистите их от кожицы.Разрежьте каждое яблоко на четвертинки и удалите сердцевину.Нарежьте яблоки тонкими дольками.Приготовление теста:В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.Добавьте яйцо, молоко и растительное масло.Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.Формирование пирога:Разогрейте духовку до 180°C.Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.Выложите половину теста в форму.Сверху равномерно распределите нарезанные яблоки.Посыпьте корицей по вкусу.Вылейте оставшееся тесто поверх яблок.Выпечка:Поместите форму в разогретую духовку и выпекайте пирог около 40 минут.Проверьте готовность пирога зубочисткой – она должна выходить сухой.Охлаждение:Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть при комнатной температуре.Переложите пирог на тарелку и подавайте к столу.