Этот рецепт пирога очень просто, поэтому даже если вы не сильны в выпечке, стоит попробовать приготовить такое блюдо.
Этот рецепт пирога очень просто, поэтому даже если вы не сильны в выпечке, стоит попробовать приготовить такое блюдо.
Рецептов яблочных пирогов уйма на просторах интернета. Однако не всегда из них получается вкусное блюдо. Мы предлагаем свой рецепт вкусного яблочного пирога, который получится у любой хозяйки и не займет много времени.
Ингредиенты
4 крупных яблока
1 стакан муки
1/2 стакана сахара
1 чайная ложка разрыхлителя
1 яйцо
60 мл молока
60 мл растительного масла
щепотка соли
корица по вкусу
Приготовление
Подготовка яблок:
Вымойте яблоки и очистите их от кожицы.
Разрежьте каждое яблоко на четвертинки и удалите сердцевину.
Нарежьте яблоки тонкими дольками.
Приготовление теста:
В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
Добавьте яйцо, молоко и растительное масло.
Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Формирование пирога:
Разогрейте духовку до 180°C.
Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
Выложите половину теста в форму.
Сверху равномерно распределите нарезанные яблоки.
Посыпьте корицей по вкусу.
Вылейте оставшееся тесто поверх яблок.
Выпечка:
Поместите форму в разогретую духовку и выпекайте пирог около 40 минут.
Проверьте готовность пирога зубочисткой – она должна выходить сухой.
Охлаждение:
Достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть при комнатной температуре.
Переложите пирог на тарелку и подавайте к столу.