Трех жителей Владимира обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как установили следователи и сотрудники ФСБ, фигуранты уголовного дела путем обмана получили от женщины 3,5 миллиона

Трех жителей Владимира обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как установили следователи и сотрудники ФСБ, фигуранты уголовного дела путем обмана получили от женщины 3,5 миллиона рублей. К слову, на сегодняшний день это средняя стоимость однокомнатной квартиры в областном центре. За эти деньги злоумышленники обещали потерпевшей освободить её мужа из мест лишения свободы. Евгения Горина,