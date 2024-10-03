34-летний житель Узбекистана на год отправится в исправительную колонию общего режима за вождении в состоянии опьянения и взятку полицейскому. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома

34-летний житель Узбекистана на год отправится в исправительную колонию общего режима за вождении в состоянии опьянения и взятку полицейскому. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома области. Ночью 24 мая этого года иностранца остановили патрульные в Гусь-Хрустальном. У авто не горел правый стоп-сигнал, а сам водитель выглядел пьяным. Мужчине предложили проследовать в служебный автомобиль. Иностранец не