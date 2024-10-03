Заброшенный четырехэтажный дом №9 на улице Чулкова в Карабаново загорелся утром 3 октября. В 6:34 о пожаре сообщили спасателям. Когда они прибыли на место, оказалось, что на первом этаже горит

Заброшенный четырехэтажный дом №9 на улице Чулкова в Карабаново загорелся утром 3 октября. В 6:34 о пожаре сообщили спасателям. Когда они прибыли на место, оказалось, что на первом этаже горит мусор. Как сообщили в службе ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново, огонь распространился на 10 квадратных метров. Пламя потушили с помощью шланга. Никто не пострадал.