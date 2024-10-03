Контейнерные площадки в Юрьев-Польском находятся в незаконном состоянии. В ходе проверки прокуратура выяснила, что нарушения по организации сбора мусора есть на улицах Железнодорожная и

Контейнерные площадки в Юрьев-Польском находятся в незаконном состоянии. В ходе проверки прокуратура выяснила, что нарушения по организации сбора мусора есть на улицах Железнодорожная и Шибанкова, а также на Новом переулке. Так, на Железнодорожной и Новом переулке у нескольких площадок нет ограждения и твердого покрытия с уклоном для отведения талой и дождевой воды. А у площадки