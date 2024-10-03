Злоумышленник украл троих кенгурят из двух регионов России.

Серийного похитителя кенгуру задержали в Александрове Владимирской области. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. Мужчину нашли на железнодорожном вокзале.В сумке злоумышленника правоохранительные органы обнаружили одного из кенгурят калужского зоопарка. Оттуда было украдено двое детенышей. Второй погиб. Кроме этого, следователи ищут третьего кенгуренка. Его задержанный похитил из зоопарка Ярославской области.Напомним, ранее мы писали, что