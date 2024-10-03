96 преступлений айти-мошенников зарегистрировали полицейские Владимирской области за минувшую неделю. Люди лишились чуть более 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД региона.

96 преступлений айти-мошенников зарегистрировали полицейские Владимирской области за минувшую неделю. Люди лишились чуть более 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе УМВД региона. Аферисты предлагали жертвам помочь правоохранительным органам, перевести деньги на безопасный счет, заработать на инвестициях, или настроить «5G». С помощью последней схемы мошенники обокрали на 1,5 миллиона рублей 64-летнюю гусевчанку. Ей позвонили и предложили