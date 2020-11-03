Эпидемиологическая обстановка в России по-прежнему напряженная. Суточный прирост заразившихся COVID-19 в стране составил 18 648.

Эпидемиологическая обстановка в России по-прежнему напряженная. Суточный прирост заразившихся COVID-19 в стране составил 18 648.В оперативном штабе рассказали, что недуг сразил жителей 85 регионов России. У 23,7% из них нет клинических проявлений заболевания. Выздоровели и покинули больницы 15 331 человек, скончались 355 пациентов.На первом месте по количеству инфицированных находится Москва. В столице за сутки выявили 5 150 случаев. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, где диагноз поставили 944 и 567 жителям соответственно.Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 1,67 миллиона. С начала пандемии вылечились 1,25 миллиона граждан. Жертвами коварной болезни стали 28,82 тысячи человек.Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что страна пройдет пик эпидемии (20-22 тысячи новых случаев за сутки) не менее, чем через месяц. В Москве , примерно через неделю.С 28 октября появление в общественных местах в маске становится обязательным. Средства защиты необходимо носить в магазине, транспорте, на парковке и других местах массового скопления людей.Отметим, что в некоторых регионах страны система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку. Несмотря на это президент Владимир Путин пока не планирует вводить в стране жесткий карантин.