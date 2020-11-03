Обе собаки уходят «на пенсию».

Двух немецких овчарок, выходящих «на пенсию», отслуживших в УФСИН России по Владимирской области отдают в добрые руки.«Собаки служили в учреждениях УИС, регулярно тренировались. Профиль Дины и Шейлы, такие клички они получили на работе, – розыскная и патрульно-розыскная служба. У четвероногих есть веткнижки со всеми прививками и обследованиями», - сообщает пресс-служба ведомства.Животных отдают бесплатно. Обе овчарки 2011 года рождения. Одна из ФКУ ИК №6 в посёлке Мелехово, вторая из кольчугинского ФКУ СИЗО №3.Подробную информацию о Дине можно уточнить по телефону: 8-904-652-99-86, о Шейле: 8-919-019-24-28.