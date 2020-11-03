Политический кризис в Белоруссии углубляется с каждым днем. Не последнюю роль в этом играют власти республики.

Политический кризис в Белоруссии углубляется с каждым днем. Не последнюю роль в этом играют власти республики.Беспорядки в Белоруссии не утихают уже почти три месяца. Протестующие требуют провести повторные выборы президента, освободить политзаключенных и наказать всех людей, причастных к насилию на митингах.Лидер Александр Лукашенко в свою очередь называет участников беспорядков "террористами" и угрожает им расправой. По его словам, в разжигании обстановки заинтересованы западные страны.Политолог Андрей Егоров отметил, что происходящее в республике напоминает введение элементов чрезвычайного положения. Лукашенко частично закрывает границы и проводит перестановки в силовом блоке.Если обстановка в стране продолжит накаляться, то власти пойдут на крайние меры, заявил эксперт. В частности, президент может объявить в белорусской столице комендантский час.Нынешнее правительство только углубляет политический кризис, что в будущем приведет к кризису экономическому. Следующим шагом станет дефолт Белоруссии, рассказал Егоров.Политолог уверен: режим неизбежно рухнет. Однако точное время падения назвать пока невозможно. Президент может покинуть пост либо до Нового года, либо после.