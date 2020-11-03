Его деятельность пресекли сотрудники полиции.

Летом этого года 36-летний воронежец обратился на кольчугинский завод с предложением купить кабеля на 14 млн рублей. Оплатить товар мужчина обещал после получения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе переговоров на предприятии усомнились в честных намерениях клиента и обратились в полицию. Выяснилось, что организация, от имени которой покупатель вёл диалог о купле-продаже ничего о закупке не знает. Решено было довести сделку до конца. Процесс курировали в управлении экономической безопасности МВД региона.В середине октября кольчугинский завод отправил товар по согласованному адресу в Липецк. Грузовик сопровождали оперативники, которые и задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество». Злоумышленник заключён под стражу.