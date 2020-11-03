30 октября состоялся прямой эфир на радио ВГТРК «Россия-Владимир» в рубрике «Ваше право» на тему: «Практика применения норм действующего законодательства инспекторами Управления ..

30 октября состоялся прямой эфир на радио ВГТРК «Россия-Владимир» в рубрике «Ваше право» на тему: «Практика применения норм действующего законодательства инспекторами Управления Росреестра по Владимирской области в случае выявления признаков наличия реестровых ошибок в сведениях ЕГРН в ходе проведения проверок соблюдения земельного законодательства».В программе приняли участие начальник отдела государственного земельного надзора Управления, заместитель главного государственного инспектора Владимирской области по использованию и охране земель – Ломтев Денис Сергеевич.В ходе прямого эфира были даны ответы на вопросы радиослушателей, среди которых были затронуты следующие темы: влияние факта наличия реестровой ошибки на принятие решения о начале строительства; нецелевое использование земель в садоводческих товариществах; возможность продления разрешения на строительство объекта недвижимости и меры ответственности, если строительство не будет осуществлено; зарастание земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства; порядок разрешения споров о границах земельных участков и др.Такой формат совместных встреч проходит на постоянной основе и, как показала практика, очень удобен и для заявителей, и для сотрудников Управления, так как позволяет в оперативном порядке решить проблемные вопросы, с которыми зачастую сталкиваются потенциальные владельцы недвижимости.