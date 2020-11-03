При принятии поправок в Семейный кодекс важно соблюсти баланс между защитой ребенка и сохранением семьи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Главное в этом деле – не спешить, убежден он.

При принятии поправок в Семейный кодекс важно соблюсти баланс между защитой ребенка и сохранением семьи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Главное в этом деле – не спешить, убежден он.Нужно защитить ребенка от угроз, но сделать так, чтобы семье не пришлось доказывать, что органы опеки поступили неправильно, сказал спикер.По его словам, поправки будут обсуждаться вместе с экспертами и родительским сообществом. В основе должна быть скрупулезная работа, подчеркнул Володин.На рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта, и правильные нормы есть в обоих документах, отметил спикер. Но один больше про изъятие ребенка из семье в случае, если ему что-то угрожает, а другой – про отстаивание интересов семьи, пояснил Володин."Нам было бы правильно посмотреть баланс и найти ту золотую середину, где, с одной стороны, и семья будет защищена, и, с другой стороны, чтобы ребенок был защищен, не пострадал, особенно от ситуаций, связанных с угрозой его жизни", – сказал спикер Госдумы в интервью телеканалу "Россия 24".