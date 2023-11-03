Екатерина Шпица поделилась инсайтами и определилась с выбором.

Екатерина Шпица поделилась инсайтами и определилась с выбором.Актриса несколько дней назадотметила свой 38-й день рождения. Актриса на странице своего ТГ-каналарассказала, что она осознала к этому возрасту. Среди главных открытий оказалсяздоровый сон на животе. Екатерина Шпица сообщила, что не готова отказываться от такогоспособа отдыха ради красоты лица.Самой большой мудростью звезда назвала осознание наличия предела самосовершенствования. Актриса уверена,что важно вовремя остановиться в погоне за лучшей версией себя. В свои 38 лет Екатерина Шпица приняла свои недостатки. Ей больше не хочется их исправлять или убирать."К 38 я ощутила, что с меня, пожалуй,довольно. Вряд ли навсегда, но на какое-то время точно", – выступила с заявлением ЕкатеринаШпица, не желая больше тратить время на вытравливание остатков несовершенств.Женщина уверена в главном благе для человека – здоровье.Напомним, Екатерина Шпица активноснимается в кино с 2005 года. За ее плечами внушительное количество работ.Среди наиболее заметных роль гимнастки в ленте "Поддубный", бригадирбортпроводников в "Экипаже", Татьяна Репина в "Шаляпине" и Катя в мистическомсериале "Топи". Она пробовала себя в дубляже и даже клипах. Актриса снялась вмузыкальном ролике у группы Ленинград и Ночных снайперов. За время участия вТВ-шоу двойников перевоплощалась в Нюшу, Юлию Савичеву и Полину Гагарину.Актриса Екатерина Шпица воспитываетсына от первых официальных отношений с коллегой по цеху Константином Адаевым.Сейчас мальчику 11 лет, он живет в новой семье своей мамы. Женщина замужем забизнесменом Русланом Пановым.