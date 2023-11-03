Специалисты службы занятости населения находят подходящую работу для 89% владимирской молодёжи.

Специалисты службы занятости населения находят подходящую работу для 89% владимирской молодёжи. Об этом сообщила правительства Владимирской области со ссылкой на данные регионального Минтруда.В 2023 году в среднем требовалось 43 дня, чтобы трудоустроить граждан в возрасте от 14 до 34 лет. Для сравнения: в прошлом году на поиск работы молодёжи требовалось 49 дней. Услугами службы занятости с начала текущего года воспользовались свыше 10000 молодых людей.Как отметила директор Центра занятости населения Владимирской области Наталья Крылова, сегодня в учреждении разработан целый набор инструментов, позволяющий адаптироваться к изменениям на рынке труда в максимально сжатые сроки.