Суд выяснил, кто был виноват в мусорном коллапсе во Владимирской области.
Нарушение графика вывоза...
Суд выяснил, кто был виноват в мусорном коллапсе во Владимирской области.
Нарушение графика вывоза отходов минувшей весной обернулось навалами мусора на контейнерных площадках Коврова и Ковровского района. "Вести" тогда сообщали, что в разгар сезона уборок и субботников региональный мусорный оператор сменил подрядчика, который вывозил отходы. В результате, по словам жителей, город на время превратился в мусорный полигон.
Октябрьским райсудом установлено, что транспортирование ТКО на всей территории Коврова и Ковровского района было приостановлено.Это нарушило права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создало социальную напряжённость среди жителей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Поэтому постановлением заместителя главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды по Ивановской и Владимирской областям должностное лицо – генеральный директор юридического лица, осуществляющего транспортировку отходов, П. признан виновным. Ему назначен административный штраф в размере 10 000 рублей.
Однако П. обратился в суд с просьбой отменить постановление. Указав, что приостановка вывоза мусора вызвана недобросовестным исполнением обязательств по договору второй стороной.
Но суд не нашел для этого оснований. Отметив, что уведомление о приостановке вывоза отходов должно было быть направлено второй стороне в разумный срок.
Решение Октябрьского райсуда не вступило в законную силу.
Фото: ГТРК Владимир