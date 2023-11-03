Суд выяснил, кто был виноват в мусорном коллапсе во Владимирской области. Нарушение графика вывоза...

Суд выяснил, кто был виноват в мусорном коллапсе во Владимирской области.Нарушение графика вывоза отходов минувшей весной обернулось навалами мусора на контейнерных площадках Коврова и Ковровского района. "Вести" тогда сообщали, что в разгар сезона уборок и субботников региональный мусорный оператор сменил подрядчика, который вывозил отходы. В результате, по словам жителей, город на время превратился в мусорный полигон.Октябрьским райсудом установлено, что транспортирование ТКО на всей территории Коврова и Ковровского района было приостановлено.Это нарушило права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, создало социальную напряжённость среди жителей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Поэтому постановлением заместителя главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды по Ивановской и Владимирской областям должностное лицо – генеральный директор юридического лица, осуществляющего транспортировку отходов, П. признан виновным. Ему назначен административный штраф в размере 10 000 рублей.Однако П. обратился в суд с просьбой отменить постановление. Указав, что приостановка вывоза мусора вызвана недобросовестным исполнением обязательств по договору второй стороной.Но суд не нашел для этого оснований. Отметив, что уведомление о приостановке вывоза отходов должно было быть направлено второй стороне в разумный срок.Решение Октябрьского райсуда не вступило в законную силу.Фото: ГТРК Владимир