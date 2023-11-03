На базе городской больницы №6 региональной столицы открылось отделение на 15 коек для пациентов в возрасте 60 лет и старше.

На базе городской больницы №6 региональной столицы открылось отделение на 15 коек для пациентов в возрасте 60 лет и старше. Такую новость сообщила правительства Владимирской области.По программе «Развитие здравоохранения Владимирской области» медучреждение получило 5,5 млн рублей из областной казны, на которые был проведён капитальный ремонт и закуплено 33 единицы оборудования.Отмечается, что это уже третье отделение гериатрии на территории нашего региона. Два других функционируют в Коврове и Гусь-Хрустальном районе.Как отметила заведующая гериатрическим отделением горбольницы №6 Елена Андреева, в учреждении будут оказывать помощь людям, у которых кроме терапевтических заболеваний имеются обычные для пожилых людей синдромы. Отделение ведёт приём граждан из Владимира и близлежащих муниципалитетов, на лечение уже прибыли первые 5 человек из Юрьевца.