На месте бывшей воинской части лётчиков уже прошел первый субботник с участием добровольцев. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном”

На месте бывшей воинской части лётчиков уже прошел первый субботник с участием добровольцев. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Патриотическое воспитание детей и молодёжи – вопрос будущего России. Поэтому последовательно продолжаем формировать для него благоприятную среду. С 2024 года начнём создание круглосуточной базы для центра патриотического воспитания «Авангард». На