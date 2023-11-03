Родители, находящие в декрете, смогут выходить на работу, не теряя при этом пособия на ребёнка до полутора лет.

Родители, находящие в декрете, смогут выходить на работу, не теряя при этом пособия на ребёнка до полутора лет. На данный момент Госдума приняла законопроект в первом чтении, он вступит в силу 1 января 2024 года.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, мамам нередко приходится выходить из декрета раньше срока, потому что семье может не хватать средств. Сейчас работающий родитель лишается пособия, если ребёнок ещё не достиг возраста полутора лет. Однако внесённые поправки позволят сохранить выплаты, вне зависимости от того, на какой ставке работает декретница. Это поможет повысить уровень бюджета семей.Также размер пособия будет проиндексирован. В следующем году его размер составит 17 811 рублей, в 2025 - 20 406 рублей, а в 2026 - 22 458 рублей.