Об этом сообщил глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов.

Глава администрации Кольчугинского района Алексей Андрианов в своём Telegram-канале , что 3 ноября на 83-м году жизни скончался Николай Алексеевич Мочалов, Почетный гражданин г. Кольчугино, бывший гендиректор ОАО «Кольчугцветмет».Он родился 27 ноября 1941 года в Кольчугино Владимирской области. Свою трудовую деятельность Николай Алексеевич начал в 1964 году на заводе им. С. Орджоникидзе.В 1992 году стал руководителем АО «Кольчуг-Зенит». В мае 1996 года избран гендиректором ОАО «Кольчугцветмет».«Приношу искренние соболезнования родным и близким Николая Алексеевича Мочалова. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах!» — написал Алексей Андрианов.