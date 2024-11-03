Фильм Табор уходит в небо стал настоящей международной сенсацией. Премьера состоялась в 1976 году, и он сразу же привлек внимание зрителей, собрав более 65 миллионов зрителей в СССР.

Фильм "Табор уходит в небо" стал настоящей международной сенсацией. Премьера состоялась в 1976 году, и он сразу же привлек внимание зрителей, собрав более 65 миллионов зрителей в СССР.Уникальность этой картины заключается в том, что ее полюбили не только в родной стране. Фильм был закуплен 120 странами, и в каждой из них он завоевал популярность. Пройдите тест, который поможет вам освежить в памяти сюжет культовой картины из СССР.