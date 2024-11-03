В поселке имени Фрунзе Камешковского района 2 ноября произошло ДТП – иномарка вылетела в кювет. В 16:02 спасателям сообщили об этом происшествии, рассказали в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа

В поселке имени Фрунзе Камешковского района 2 ноября произошло ДТП – иномарка вылетела в кювет. В 16:02 спасателям сообщили об этом происшествии, рассказали в пресс-службе РОССОЮЗСПАСа области. Прибывшие на место специалисты обнаружили на обочине «Шевроле». Машина застряла между деревьями, которые, возможно, спасли авто от падения в пусть и небольшой, но водоем. Спасатели вытащили застрявшего в