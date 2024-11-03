Пострадавшего из машины пришлось вызволять сотрудникам МЧС.

В субботу, 2 ноября, в районе посёлка им. М. Фрунзе в Камешковском районе около 16.05 произошло ДТП. Мужчина на иномарке перевернулся, а после не смог самостоятельно выбраться из повреждённой машины.Потребовалась помощь спасателей МЧС. На место аварии прибыли 10 сотрудников ведомства. Они вытащили пострадавшего. Пока нет информации, в каком он состоянии. Также ждём комментария ГАИ.