Эксперты поведали, в каком возрасте чаще всего возникает рак. Если у вас плохая наследственность, то необходимо регулярно проходить обследование.

Эксперты поведали, в каком возрасте чаще всего возникает рак. Если у вас плохая наследственность, то необходимо регулярно проходить обследование.Руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Александр Аллахвердян рассказал, что в случае, если у родственников человека уже встречались заболевания раком, то существует один метод, который поможет определить возраст, в котором развитие онкологии наиболее вероятно."Если, например, ваш отец умер от рака в 56 лет, вам необходимо начинатьпроходить обследование каждый год после 46 лет. У нас был один пациент,который принципиально не проходил обследование, хотя знал об этомправиле. Результат – рак желудка", – рассказал врач в интервью изданию "".Он подчеркнул, что если есть хоть малейший намек на то, что у вас может развиваться онкология, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Впрочем, даже здоровым людям, несмотря на правило, рекомендовано проходить обследования раз в год, чтобы исключить возможность возникновения злокачественных опухолей."Научно доказано, что, например, курящие люди чаще остальных страдаютраком легкого и пищевода. Необходимо проходить регулярные осмотры: раз вгод делать флюорографию, сдавать кровь, женщинам раз в полгода посещатьгинеколога, хотя бы раз в неделю осматривать молочные железы на наличиеобразований", – дополнил Аллахвердян.