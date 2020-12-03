В почтовом отделении Деда Мороза в Великом Устюге рассказали, что россияне просят у зимнего волшебника в преддверии Нового года. Каждый день ему приходят от пятисот до тысячи писем от ..

В почтовом отделении Деда Мороза в Великом Устюге рассказали, что россияне просят у зимнего волшебника в преддверии Нового года. Каждый день ему приходят от пятисот до тысячи писем от жителей.Тренд уходящего года – просьбы защитить здоровье и спасти от пандемии коронавируса. Об этом пишут как дети, так и взрослые. Юные россияне также по традиции хотят получить от чародея игрушки и модные устройства – планшеты и гироскутеры. Взрослые же чаще просят подарить им счастье, квартиру или машину, сообщает "".