Успеют ли сдать ФАПы в срок? Общественники проверили, как в Гороховецком районе идёт строительство фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года они должны появиться в сёлах Гришино,

Успеют ли сдать ФАПы в срок? Общественники проверили, как в Гороховецком районе идёт строительство фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года они должны появиться в сёлах Гришино, Великово и Галицы. Особое внимание эксперты Общероссийского народного фронта обратили на коммуникации, внутреннюю отделку, подъезд к медучреждениям, и то, как их оборудуют для маломобильных граждан. Больше всего вопросов у проверяющих