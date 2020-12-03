Колесоотбойники резиновые и металлические универсального типа, предназначенные для автомобильных парковок, - это широко востребованный вид ограничивающих приспособлений для автопаркингов, автозаправочных станций, а также подземных гаражей.
Подобное защитное оснащение используется на автостоянках, в складских комплексах, а также на производственных объектах. Наличие эстетически привлекательных и высококачественных колесоотбойников благоприятствует зрительному упорядочиванию территории, верному решению проблем человеческой безопасности на различных объектах недвижимой собственности.
Ключевые особенности и типы колесоотбойников:
- колесоотбойники из металла предоставляют возможность грамотно зонировать автопарковочную территорию, а также обеспечить надежной защитой стены строений от различного рода механических столкновений и повреждений автомобилями. Подобные колесоотбойники можно встретить возле торговых, а также офисных центров: устройства будут надежно защищать от непреднамеренного наезда машины. Хорошо видны водителям, установленные в покрытие на автозаправочных станциях, такие изделия предупреждают наезд машины на автозаправочные колонки;
- разновидности колесоотбойников из резинового материала создаются из высококачественных резиновых составов. Такие устройства представляют собой достаточно прочное трапециевидное ограждение, которое фиксируется на плоской поверхности асфальта. Самым лучшим применением подобного оснащения считается его размещение там, где значимо ограничить въезд транспортных средств. Это перспектива обеспечить надежной защитой разные конструкции и сооружения, а также транспорт от повреждений, минимизировать всевозможные столкновения в автопаркингах. Резиновый автопарковочный колесоотбойник считается незаменимым для зонирования автопарковочных пространств на стоянках, когда существует острая необходимость в разграничении парковочной территории. Отбойник такого типа оклеен светоотражающими полимерными полосами, которые отличатся устойчивостью к изнашиванию и продолжительной эксплуатации. Подобный дизайн благоприятствует привлечению внимания автовладельцев в ночное время и необходимы для наилучшей заметности в условиях не очень хорошей освещенности. Устанавливаются резиновые колесоотбойники на парковках. Вдобавок это прекрасный ограничитель движения для автозаправочных станций и площадок супермаркетов, а также офисных и торговых центров. Установив подобную конструкцию, возможно с легкостью обозначить границу автопарковочного места.