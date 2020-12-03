Колесоотбойники резиновые и металлические универсального типа, предназначенные для автомобильных парковок, - это широко востребованный вид ограничивающих приспособлений для автопаркингов, автозаправочных станций, а также подземных гаражей.

Подобное защитное оснащение используется на автостоянках, в складских комплексах, а также на производственных объектах. Наличие эстетически привлекательных и высококачественных колесоотбойников благоприятствует зрительному упорядочиванию территории, верному решению проблем человеческой безопасности на различных объектах недвижимой собственности.

Ключевые особенности и типы колесоотбойников: