Вместо 31 декабря рабочим днём во Владимирской области назначено 26 число.

Во Владимирской области рабочий день 31 декабря перенесут на субботу 26 декабря. Об этом рассказал Владимир Сипягин на своей странице «Вконтакте». Он добавил, что продолжительность рабочего дня 26 декабря будет уменьшена на один час.Указ напрямую касается чиновников администрации Владимирской области, руководителей органов исполнительной власти, руководителей подведомственных Белому дому организаций.Что касается муниципалитетов, то им Владимир Сипягин рекомендовал принять аналогичные решения.«Очень хочется, чтобы жители Владимирской области получили возможность спокойно и с удовольствием подготовиться к Новому году и чтобы подольше побыли в узком семейном кругу, поберегли своё здоровье», - подытожил глава региона.