Сопредседатель немецкой партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок призвала к новым санкциям против Белоруссии.

Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок призвала к новым санкциям против Белоруссии.Несколько недель назад врио канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили миграционный кризис, пути решения сложившейся ситуации, а также гуманитарную поддержку беженцев.Некоторые немецкие политики раскритиковали Меркель за беседу с белорусским лидером, обвинив в легитимизации его режима. В частности, Анналена Бербок, которая в будущем, возможно, станет министром иностранных дел Германии, считает, что на Лукашенко нужно оказывать давление.Сопредседатель немецкой партии "Союз 90/Зеленые" считает возможным диалог Минска и Берлина, ведь он, по ее словам, необходим для решения миграционного кризиса. В этом контексте она упомянула талибов, с которыми приходится общаться ради спасения людей."Невозможно проводить внешнюю политику без диалога <...>Но вовсе не обязательно канцлеру звонить Лукашенко", – сказала Бербок.Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт санкции против России и ухудшение отношений с Евросоюзом ценой заподрыв независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.